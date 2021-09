La grogne se poursuit chez Texaco: des stations-service seront fermées le 4 octobre

Des stations-service postées le long d'une autoroute seront en grève le lundi 4 octobre prochain, annonce le syndicat chrétien ACV Puls. Il s'agit des pompes de Saint-Ghislain nord et sud (Hainaut), de Kruibeke nord et sud (Flandre orientale) ainsi que d'Heverlee nord et sud (Louvain), dans les deux sens de circulation.



Le personnel se plaint d'une énorme charge de travail, des salaires insuffisants et du manque de respect des règles sanitaires contre le coronavirus. De nouvelles négociations avaient lieu aujourd'hui/mardi avec la direction, mais elles n'ont pas abouti, selon le syndicat. ACV Puls évoque une "grève nationale" pour mardi. Les six stations d'autoroute seront fermées, selon le syndicaliste Kevin Kiggen, mais une pompe restera cependant ouverte: "Nous voulons que les gens puissent encore faire le plein." Des actions sont également prévues dans les petites stations de Brasschaat et de 's Gravenwezel (Anvers), où les magasins seront inaccessibles à la clientèle. Le personnel risque également de débrayer à Wommelgem (Anvers).