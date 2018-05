La Loterie Nationale à la recherche d'un des gagnants millionnaires qui ne s'est pas manifesté

Le quatrième millionnaire belge du tirage spécial EuroMillions du 23 février dernier ne s'est toujours pas manifesté et n'a donc pas empoché ses gains, annonce jeudi la Loterie Nationale. Le gagnant est invité à se présenter au siège de la Loterie Nationale avec le ticket original au plus tard le vendredi 13 juillet à 16h.





Grâce au code My Bonus



Le tirage spécial EuroMillions du vendredi 23 février mettait en jeu 174 millions d'euros et promettait en plus 25 gagnants d'un million d'euros grâce au code My Bonus, généré automatiquement à l'achat du ticket. Quatre Belges ont remporté cette somme mais seuls trois se sont manifestés. La Loterie Nationale recherche donc activement le quatrième millionnaire.





Le ticket valable jusqu'au 14 juillet



Le ticket de jeu sera valable jusqu'au 14 juillet prochain et le paiement du gain n'est possible que sur présentation du ticket original. Le gagnant peut contacter au préalable la cellule d'accompagnement au numéro 0476/472.405. Au cours de ses 82 années d'existence, la Loterie Nationale n'a connu qu'à deux reprises le cas d'un gagnant qui ne s'est jamais manifesté. La dernière fois, en 2016, la personne était passée à côté de 6 millions d'euros.