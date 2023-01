La moitié de l'UE sera en récession en 2023, selon le FMI: quel impact?

La moitié de l'Union Européenne sera en récession en 2023, selon le Fond monétaire international. Les 3 plus grandes économies mondiales : Etats-Unis, Chine et Union européenne ralentissent, toutes ensemble.

La moitié des pays de l'Union européenne seront en récession l'année prochaine, a déclaré la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS. Le phénomène de récession est souvent un phénomène vicieux. Comme les familles doivent payer des factures exorbitantes par exemple, elles consomment de manière générale moins, ce qui entraine un ralentissement de l'économie. Résultat, on se trouve souvent avec des pertes d'emplois, donc des familles qui s'appauvrissent, qui consomment moins, etc. Bref, le cycle s'amplifie.

L'UE a été "très affectée par la guerre en Ukraine"

Kristalina Georgieva a également prévenu que l'économie mondiale sera en difficulté au-delà de 2022. "Nous prévoyons qu'un tiers de l'économie mondiale sera en récession", a-t-elle déclaré. Mme Georgieva a expliqué, lors de l'interview accordée à l'émission "Face the Nation" de CBS, que "les trois plus grandes économies - les États-Unis, l'Union européenne et la Chine - ralentissent toutes ensemble".

En octobre dernier, le FMI a averti qu'un tiers de l'économie mondiale allait se contracter et qu'il y avait 25% de chances que le produit intérieur brut mondial augmente de moins de 2% d'ici 2023, ce que le FMI considère comme une récession mondiale. La directrice du FMI dresse un tableau différent des plus grandes économies. "Alors que les États-Unis pourraient être en mesure d'éviter une récession", l'UE a été "très affectée par la guerre en Ukraine".





En conséquence, elle prévoit que la moitié de l'UE sera en récession cette année. Dans le même temps, la Chine connaît "une année difficile". "Cela se traduit par des tendances négatives dans le monde entier. Et lorsque nous regardons les marchés émergents dans le monde en développement, la situation est encore pire", a déclaré Mme Georgieva.

Elle espère que les États-Unis pourront atténuer la situation. "Si la résilience du marché du travail américain se maintient, les États-Unis peuvent aider le monde à traverser une année très difficile."