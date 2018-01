La navigation marchande en Wallonie en hausse: en 2017, le tonnage représentait l'équivalent de 2 millions de camions

Le tonnage de marchandises transportées par bateau en Wallonie a, l'an dernier, retrouvé un niveau qui n'avait plus été atteint depuis six ans et la crise de la métallurgie wallonne, affichant des records en transport de produits agricoles, d'engrais et de marchandises conteneurisées.

Avec 42,14 millions de tonnes de marchandises transportées, les 451 km de voies navigables utiles de Wallonie affichent une croissance de 6,8% par rapport à 2016, selon la direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie (SPW). "C'est un premier signe de relance après la crise de la sidérurgie et la fermeture de la phase à chaud à Liège", grande demandeuse de combustibles solides et de minerais transportés par bateau, se réjouit-on à l'administration wallonne. En 2001, ces deux catégories de marchandises représentaient près d'un quart du transport par bateau. En 2017, elles n'en représentent plus que 9,18%. La navigation marchande s'est donc diversifiée pour compenser cette baisse, et à l'exception des produits pétroliers, l'ensemble des catégories de marchandises ont progressé l'an dernier par rapport à 2016.





Un transport qui permet de diminuer le nombre de camions et donc réduire les émissions de CO2

Ainsi, jamais la voie d'eau n'avait transporté autant de produits agricoles (+5,50%), d'engrais (+16,63%) ou de marchandises non catégorisées (+11,32%). Le transport de conteneurs a connu une hausse "spectaculaire" de 15,17% par rapport à 2016, avec près de 100.000 conteneurs-type (EVP) transbordés depuis les cinq terminaux actifs en Wallonie. "Le citoyen y trouve également son compte, puisque le transport de marchandises par la voie d'eau permet de réduire le nombre de camions sur nos routes: le tonnage transporté par bateau en 2017 équivaut à ce que transportent plus de deux millions de camions, soit l'équivalent d'une file allant de Liège à Tournai, dans les deux sens et chaque jour de l'année!", soulignent les Voies hydrauliques de Wallonie.