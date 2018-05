Tax-on-web est disponible dès maintenant pour votre déclaration fiscale: quelles sont les nouveautés?

L'application Tax-on-web est disponible dès aujourd'hui. Pour la version papier il faudra attendre encore quelques jours. Reportage de Jean-Pierre Martin et Guillaume Houssonloge.

"Les usagers habituels découvrent un tout nouveau look&feel simplifié par rapport aux années précédentes", présente Florence Angelici, porte-parole du SPF finance. Elle nous fait découvrir la nouvelle déclaration, déjà disponible sur le web. Cette année plus de 3 millions de contribuables recevront une PDS : une proposition de déclaration simplifiée.



"Si vous êtes d’accord avec les chiffres indiqués vous ne devez plus rien faire. Alors que dans le cas d’une déclaration à compléter, il va falloir signer et confirmer pour envoyer cette déclaration", explique la porte-parole. La déclaration simplifiée reprend toutes les données connues par l’administration fiscale. Comme son nom l’indique, elle simplifie la tâche des fonctionnaires et des contribuables. Gain de temps, économie de papier.





94% des contribuables ne modifient pas la déclaration pré-remplie



"On constate quand même que 94% des contribuables qui reçoivent une déclaration pré-remplie sont d’accord avec cette déclaration. Donc, c’est une simplification énorme pour chacun et chacune", estime Johan Van Overtveldt, ministre des finances.



Parmi les nouveautés, il souligne notamment des déductions pour "ceux qui sont seuls, qui ont des enfants à charge et qui ont un revenu bas". En outre, le nouveau système comporte moins de codes. "C’est quand même très important pour tout le monde", juge-t-il.

De moins en moins de contribuables choisissent la déclaration papier. La date limite de rentrée est fixée au 29 juin. Via Tax-on-web, le 12 juillet. Pour vous aider, des agents du service fédéral Finances seront mobilisés notamment dans votre commune.