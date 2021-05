La pandémie va-t-elle pousser plus d’employés à changer de boulot?

Le moment est-il propice pour changer de job ?

Est-ce que cette pandémie va pousser plus d’employés à changer de boulot ? Et bien rien n’est moins sûr. Même si tous les ingrédients sont réunis pour donner envie aux travailleurs de bouger, de changer de travail.

Pourquoi ? Parce que, pour beaucoup de travailleurs, ce Covid amplifie le questionnement sur le sens du travail. Ce qui nourrit des envies de changement.

Une quête de sens qui n’est pas nouvelle

Depuis les années 80, le capitalisme financier a induit une individualisation des tâches et donc une évaluation individuelle constante de la performance. Travailleurs et représentants des employeurs ont donc les yeux rivés sur le court terme et sur cette performance. Cette double myopie engendre une forme de compétition entre travailleurs et entre salariés et cadres dans le court terme.

Dans de telles conditions, c’est un véritable enjeu pour les entreprises de cultiver le sens, de faire adhérer les travailleurs à la raison d’être de l’entreprise. De leur donner la conviction de contribuer à quelque chose de significatif.

Le COVID a aggravé cette situation

La pandémie a engendré de nombreuses interrogations collectives sur ce que pourrait être le "monde d'après". Suivies logiquement par des interrogations plus individuelles sur cette quête de sens. Confinements, télétravail et diminution des relations sociales au bureau sont venus bousculer les routines bien huilées, qui masquaient ce besoin de sens. Ou tout simplement on fait perdre ce sens à de nombreux travailleurs.

Avec quel impact sur la mobilité professionnelle, sur la volonté de changer de job ?

Paradoxalement, la pandémie a confirmé autant que freiné les désirs de changement de job. Le taux de chômage reste élevé. Des inégalités se creusent. Les embauches sont très sélectives et exigent des qualifications. La peur de ce chômage et de la précarité restent de puissants obstacles à la transition professionnelle.

Quels conseils donner à celles et ceux qui recherchent ce sens ?

Très certainement d’en parler à leur supérieur hiérarchique et à son responsable des ressources humaines. La plupart des entreprises sont bien conscientes de la situation et du besoin impérieux de préparer le retour en redonnant un sens individuel et collectif au travail.

Mais aussi de chercher des formations en ligne, elles sont nombreuses et de mieux en mieux conçues. Cherchez des formations qui vous inspirent. Qui pourraient vous qualifier pour un autre job, celui dont vous rêvez.

On peut aussi conseiller d’aller rencontrer des gens qui font ce job. Pour en avoir une vision réaliste et non idéalisée.