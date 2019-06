La régie IP Belgium commercialisera les espaces publicitaires de la chaîne TF1 en Belgique

A partir du 1er septembre 2019, la régie publicitaire IP Belgium aura en charge la commercialisation et la valorisation des espaces publicitaires linéaires et non-linéaires* de la chaîne TF1 présente en Belgique depuis 2017, jusqu’alors commercialisés par Transfer.



Cette nouvelle collaboration permettra à IP Belgium de proposer aux annonceurs belges une offre compétitive qui représente 13% de parts d'audience auprès du public belge. Les annonceurs pourront ainsi bénéficier d’un complément de couverture auprès de leurs cibles publicitaires et associer leurs marques à des environnements premium aux programmes engageants et fédérateurs.



Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du groupe TF1: "Depuis plus de trente années en Belgique, la chaîne TF1 s’inscrit dans le quotidien des téléspectateurs et depuis deux ans dans celui des annonceurs. Nous nous réjouissons aujourd’hui de débuter ce nouveau partenariat avec IP Belgium dont la connaissance du marché local est une réelle valeur ajoutée. Son dynamisme et sa capacité d’innovation, tant sur la data qu’en matière d’avancées technologiques, sont autant d’atouts pour renforcer la présence de TF1 auprès des annonceurs belges. Nous tenons à remercier les équipes de Transfer d’avoir permis à TF1 d’entrer sur le marché publicitaire belge et pour leur soutien tout au long de ces deux dernières années."



Pour Philippe Delusinne, Administrateur délégué de IP Belgium: "Comme IP l’organise déjà sur le plan national en commercialisant notamment les espaces publicitaires de différents groupes tels que Bel RTL, Nostalgie, NRJ Vlaanderen, Radio Contact ou Fun Radio, IP Belgium sera désormais en mesure de faciliter l’accès des annonceurs aux audiences différentes de marques appréciées par le public, au travers d’une offre commerciale cohérente et complémentaire."