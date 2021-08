La rentrée scolaire risque d'être plus chère: comment l'expliquer?

La rentrée scolaire devrait être plus chère cette année. En raison de la crise sanitaire, de nombreuses matières premières, comme le caoutchouc ou le plastique, ont ou vont augmenter. Un coût qui ne sera peut-être pas ressenti en septembre mais bien d'ici la fin de l'année.

C’est un incontournable quand arrive doucement la fin des vacances: les achats liés aux fournitures scolaires. Dans un magasin de Gosselies dans lequel nous nous sommes rendus, mauvais temps oblige, ce casse-tête à démarrer avec un peu d’avance cette année. Des listes à respecter le plus souvent, avec un constat, les prix plutôt à la hausse.

Dans les faits clairement, les prix cette année pour cette rentrée sont déjà sensiblement plus hauts que l’an dernier. La crise sanitaire est passée par là, pas facile pour les familles.

Tout comme le secteur de la construction de l’électroménager, celui des fourniture scolaires n’échappera aux hausses de prix dans les prochaines semaines. Mieux vaut le savoir...

Pour évaluer les augmentations à venir, nous nous sommes rendus chez un grossistes en fourniture, où on sert les entreprises et les employés de ces sociétés. Clairement, on s’attend à des hausses très fortes dès la fin de l’année: les produits plastiques comme les bics (+ 5-10%), les articles en bois comme les pinceaux (+8%) et les cahiers et carnets (+3%).

Les raisons une dépendance vers les produits venant d’Asie.

"Les hausses de prix s'expliquent de différentes façons. La première, c'est le prix des conteneurs qui a fait entre 4x et 6x. Un conteneur, c'était 2500 dollars, aujourd'hui on est entre 10 et 15.000", explique Christophe Vandewaele, administrateur chez "Arpaca". "Le second problème, ce sont les pénuries dans certaines matières. Pour les classeurs par exemple, les prix répercutés d'ici la fin de l'année seront de 8 à 10%."

Quant au papier, en raison des pénurie de bois, le prix à la tonne a augmenté de 80 euros, plus 10%, ce qui poussent les fabricants à délaisser les produits de première qualité. Un problème pour les familles et les écoles. L’an dernier, la Ligue des Familles avait évalué le coût d’une année de fourniture scolaire par élèves, 234 euros en primaire, 406 en secondaire.

Des chiffres qui vont sans doute augmenter cette année.