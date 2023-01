La SNCB et Infrabel recrutent 2.400 personnes: voici les profils recherchés

Ensemble, Infrabel et la SNCB comptent engager quelque 2.400 personnes en 2023, a-t-on appris mercredi auprès des deux entreprises ferroviaires.

A la SNCB, 1.600 postes sont à pourvoir. La société de chemin de fer cherche notamment à recruter :

- 350 accompagnateurs de train

- une centaine de profils destinés à travailler dans les gares (comme sous-chefs de gare, agents commerciaux) ou pour le service clientèle

- 500 profils techniques pour travailler dans les ateliers de la SNCB

- 180 conducteurs de train

- 100 agents pour le service de sécurité Securail

"Il existe également des offres d'emploi pour des architectes et des profils dans la construction ou pour des postes moins connus et moins visibles, comme ceux dans les faisceaux, de grandes zones de stationnement où les trains sont préparés pour leur départ", précise la société ferroviaire dans un communiqué. Fin 2022, plus de 300 personnes ont déjà pris part au processus de sélection. "Ces nouveaux agents pourront donc déjà commencer à travailler au cours des semaines et des mois à venir: la moitié d'entre eux débutera dès ce mois de janvier", ajoute la SNCB.

De son côté, Infrabel recherche également de nombreux profils techniques pour entretenir les voies, les caténaires et les équipements de signalisation. Le gestionnaire du rail entend combler 800 postes vacants, dont 450 concernent plus particulièrement ces profils "très demandés sur le marché du travail", affirme son porte-parole, Thomas Baeken. L'entreprise vise également à engager :

- 200 collaborateurs pour ses cabines de signalisation

- 150 autres pour ses départements ICT, finances et ressources humaines.

Pour combler leurs postes vacants, Infrabel et la SNCB mèneront plusieurs campagnes de recrutement au cours de l'année. L'an dernier, 1.300 personnes avaient déjà rejoint la SNCB et 800 autres Infrabel.