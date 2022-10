La société civile donne un "carton rouge" à la coupe du monde lors d'un match symbolique

(Belga) Un mois jour pour jour avant le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, We Social Movements (WSM), l'ONG de coopération au développement du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), a organisé mercredi matin, dans le cadre de sa campagne "#MadeWithRespect", un match de football opposant symboliquement les travailleurs des chantiers de construction des stades et leurs employeurs, dans le but de dénoncer les violations des droits humains et du travail dont les premiers font l'objet.

Encouragés par les "supporters de la société civile", entonnant "We will, we will respect" sur l'air du célébrissime "We will rock you" de Queen, les travailleurs, en maillot rouge, ont affronté, sous une pluie légère, les multinationales, en maillot bleu, dans le stade communal de Schaerbeek. Durant ce match quelque peu particulier, l'arbitre n'a sifflé aucune faute commise par les bleus. Tout un symbole. "Nous voulons dénoncer le rapport de force déséquilibré entre les travailleurs sur les chantiers de construction des stades et leurs employeurs", explique Bart Verstraeten, directeur général de WSM. "Nous ne pouvons plus accepter les violations des droits humains par ces multinationales", dénonce-t-il en précisant "ne pas appeler à un boycott de la Coupe du monde au Qatar" mais "seulement à mettre en lumière les vrais champions de cette compétition" qui, selon lui, sont "ces travailleurs qui, pendant dix ans, ont construit les stades et les infrastructures". "Nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique et interpeller les politiques afin de veiller au respect des droits des travailleurs migrants lors des prochaines coupes du monde", déclare M.Verstraeten. "En 2021, le salaire minimum de ces travailleurs a été fixé à 1.000 riyals qataris (environ 280 euros) par le gouvernement du Qatar qui a également décidé l'arrêt du travail sur les chantiers en cas de fortes chaleurs", concède-t-il. (Belga)