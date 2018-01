LA solution pour faire des économies d'électricité? Voici le compteur électrique numérique

C'est une mesure qui devrait, à terme, faire diminuer nos factures d'électricité. Le gouvernement wallon a adopté un projet de décret ce jeudi en ce sens. D'ici 2034, tous les compteurs seront remplacés par des compteurs intelligents qui prendront mieux en compte la consommation des gens. Les relevés se feront par ailleurs de manière automatique. Olivier Pierre et Alain Hougardy.

Contrairement aux compteurs mécaniques, le compteur électrique numérique reçoit et envoie des informations. Capable d’analyser la consommation quart d’heure par quart d’heure, ce système permettra à l’utilisateur de mieux connaître ses habitudes de dépenses énergétiques et au distributeur de mieux gérer le réseau. "Avec une bonne information donnée aux utilisateurs, on va pouvoir moduler cela en se disant qu’on a peut-être intérêt à consommer là où le prix est le moins cher et peut-être pour d’autres fonctions à reporter notre consommation. Tout ça on ne pouvait pas le faire auparavant" détaille le ministre wallon de l’énergie, Jean-Luc Crucke.



Le compteur intelligent prendra en compte également l’énergie renouvelable que produisent de plus en plus de particuliers et d’entreprises. Le coût de l’installation est estimé en moyenne à 7 euros par an et par ménage. Un surcoût qui serait compensé par une meilleure utilisation de l’électricité. Le remplacement -ou non- du compteur restera au choix du consommateur. Mais plus il y aura de candidats au changement, mieux le réseau électrique sera géré. "C’est très important de se dire qu’il y a une protection de la vie privée. C’est très important de dire qu’il y a une information qui doit être complète pour l’utilisation et c’est très important de dire que demain, on va pouvoir vivre différemment cette période de consommation et de production de l’électricité" ajoute Jean-Luc Crucke.



Des compteurs numériques fonctionnent déjà dans quelques centaines d’habitations, notamment chez certains propriétaires de panneaux photovoltaïques. Le remplacement se fera progressivement, jusqu’en 2034. Les premiers compteurs intelligents à installer seront les compteurs à budget. Le modèle actuel ne sera plus fabriqué dès l’an prochain.