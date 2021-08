La star de cet été pluvieux? La raclette… en attendant de sortir le barbecue "du coffre de la voiture"!

Un petit coup de sonde rapide auprès des crèmeries et boucheries le confirme : la météo maussade change les repas des Belges. Cette année, le fromage a détrôné le barbecue.

Dans les rues, certains le confirment : "Nous mangeons un peu plus comme si c’était un peu l’automne ou l’hiver. Du fromage surtout. Raclette et tout ça", avoue un homme au micro de Bel RTL.

Une tendance confirmée par deux fromagers de Quaregnon. Sabine et Bruno ont 26 ans de carrière dans le métier et n’ont jamais vu ça : leur fromage à raclette est en rupture de stock ! "J’attends une livraison demain. Nous avons tout vendu, chose exceptionnelle à cette période-ci", avoue Sabine. "Ils téléphones avant de se déplacer pour demander si on a du fromage à raclette. Heureusement nous avons deux, trois sortes mais pas comme en pleine saison où on a 11 sortes de raclettes."

Bruno note aussi que tous les fromages séduisent : il vend plus de fondues que les autres étés, et "même au niveau soupers fromages, il y a plus de gens qui en font".

Chez les bouchers, par contre, une adaptation s’impose au niveau des produits proposés. Dans la "Super Grande Boucherie" de Lodelinsart, les sacs de charbon pour barbecue prennent la poussière et les clients se détournent des brochettes. "Nous vendons encore de la choucroute, qui n’est plus de saison", s’étonne Laurent, boucher depuis 15 ans. "Nous vendons encore des poivrons farcis, des tomates farcies, des produits qui se font au four en hiver. Les gens ne savent plus quoi cuisiner donc ils reprennent des produits d’hiver."

Mais que les bouchers se rassurent, le Belge a l’amour du barbecue chevillé au corps. Certains en mangent peu importe la météo. "On a déjà fait des barbecues même s’il pleut, donc il n’y a pas de souci avec ça", témoignait une dame rencontrée dans la rue. Idem du côté d’un passant : "Je suis pêcheur-carpiste. Ça ne m’empêche pas en-dessous d’un parapluie de pêche de faire un barbecue."

Enfin, certains se tiennent prêts pour sortir les brochettes au moindre rayon de soleil, comme cet homme : "Ma voiture est là, il y a un barbecue dans ma voiture qui est en stand by."