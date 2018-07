La start-up belge 87seconds a été rachetée

Il y a peu, on vous présentait la start-up bruxelloise 87seconds, spécialisée dans la production de vidéo (animation) pour entreprises. On vient d'apprendre que la jeune entreprise a été rachetée par Datawords qui se présente comme un "leader en technologies e-multiculturelles". Datawords a déjà racheté d'autres agences et est en train de créer un grand groupe.

87seconds continuera d’opérer sous sa propre marque. L’ensemble du management gardera par ailleurs ses fonctions et poursuivra ses objectifs de croissance sur ses marchés respectifs et sur de potentiels nouveaux marchés, a-t-on appris dans un communiqué.