La viande des supermarchés est surtout fournie par des producteurs locaux, selon la fédération du commerce

Plus de 90% de la viande vendue dans les supermarchés en Belgique est fournie par des producteurs belges, révèle Comeos vendredi dans un communiqué. Pour les fruits et légumes, les supermarchés privilégient également toujours les circuits courts, précise la fédération du commerce à l'occasion de l'ouverture de la Foire de Libramont.



En détail, 91% de la viande de bœuf, 92% de la viande de veau et pas moins de 97% de la viande de porc que proposent les supermarchés belges proviennent de producteurs belges. L'approvisionnement local s'élève à 84% pour le lait et à plus de 76% pour les œufs.



"Depuis quelques années, les supermarchés ont intensifié la collaboration avec les producteurs locaux et cela porte clairement ses fruits. Tout le monde y gagne: les consommateurs qui veulent surtout des produits locaux et de qualité, mais aussi les producteurs belges qui trouvent suffisamment de possibilités d'écouler leurs marchandises dans nos supermarchés", souligne Dominique Michel, CEO de Comeos.



Plus de 64% des légumes vendus dans les supermarchés sont également cultivés en Belgique. En outre, 55% des pommes et 86% des poires sont belges. Le secteur du commerce entend poursuivre sur cette voie, a conclu Comeos.