La Ville de Namur présente ses projets pour la revitalisation du quartier des Casernes

La Ville de Namur a dévoilé jeudi ses projets en vue de la revitalisation du quartier des Casernes. Une réunion publique d'information se tiendra le 23 avril.

L'un des objectifs est d'offrir une mobilité plus aisée et plus de places de stationnement aux usagers. Le quartier devrait aussi intégrer le complexe immobilier "Coeur de Ville", porté principalement par l'entreprise Thomas & Piron. "Celui-ci se distingue par son intégration optimale dans le tissu urbain avec la construction de logements de qualité, un grand espace public, une bibliothèque et un parking", a souligné la commune. Le site devrait aussi accueillir le nouveau palais de justice, attendu fin 2022. La Ville entend aussi faire de l'Espace Rogier un lieu où se mêleront tous les aspects de la vie namuroise. De nouveaux logements publics et privés, des bureaux, une nouvelle salle de spectacle, un conservatoire, un espace Horeca ou encore un parking devraient ainsi y être construits. Enfin, AG Real Estate devrait démolir les trois tours du ministère des Finances pour y implanter des logements, des bureaux, un espace public et un autre dédié à l'Horeca. Jadis considéré comme un endroit agréable avec sa gare, le quartier nord de Namur connaît aujourd'hui une détérioration générale. Partant de ce constat, les autorités communales ont décidé de le redynamiser. La réunion publique d'information aura lieu le 23 avril à 20h00 à la Bourse.