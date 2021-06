Lamborghini, Ferrari, Porsche, Jaguar,...: dix véhicules exceptionnels aux enchères sur le Finshop

Via Finshop.belgium

Le SPF Finances a mis en vente 10 véhicules de luxe sur le site de vente aux enchères Finshop.

Il s'agit de véhicules exceptionnels: Lamborghini Diablo, Ferrari Testarossa, Ferrari 456 GTS, Mercedes E500 Brabus, Mercedes G500 Brabus, BMW 850i, Porsche 928 S4, Porsche 928 GTS, Jaguar XJS coupé et une moto Victory Vision. Le Finshop vend, pour le compte de l'État fédéral, des Régions et des Communautés, des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les autorités publiques (meubles de bureaux, matériel informatique...), des biens meubles saisis ou confisqués par la Justice ou par la Douane, des coupes de bois ou encore des biens issus de successions en déshérences.