Lancement des travaux d'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi: la porte ouverte aux vols longs courrier

Le coup d'envoi des travaux d'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi a officiellement été donné mercredi à deux pas du tarmac carolo. La Société wallonne des aéroports (Sowaer), propriétaire des lieux, coordonne ce chantier, qui devrait être terminé en juin 2021. La longueur de la piste passera de 2.550 mètres à 3.200 mètres, pour un investissement de 30 millions d'euros.



Grâce à cet allongement, l'aéroport sera en mesure d'accueillir des avions effectuant des vols intercontinentaux à plein potentiel. Des appareils d'Air Belgium y assuraient déjà des liaisons vers Hong Kong jusqu'à ce que la ligne soit suspendue en septembre dernier. Mais ils ne pouvaient embarquer toute leur cargaison de fret en raison de la longueur de la piste. Cela devrait permettre à l'aéroport d'attirer de nouvelles compagnies aériennes, dont certaines effectuant des vols long-courriers, et ainsi participer au développement économique de l'infrastructure. Plus de 10 millions de passagers par an sont attendus d'ici 2026 et plus de 1.500 emplois seront créés grâce à ce chantier. Les riverains devraient, quant à eux, ressentir une amélioration de la situation acoustique, les avions partant de plus loin sur la piste. La situation d'environ 4.800 immeubles sera améliorée. Un maximum de travaux seront réalisés en journée plutôt que la nuit, avec une incidence limitée sur le trafic aérien. Un planning de ceux-ci sera en outre publié chaque semaine sur le site internet de la Sowaer.