Le Belge Stefaan Decraene, premier étranger à la tête de la banque néerlandaise Rabobank

(Belga) Stefaan Decraene va devenir le nouveau responsable de la banque néerlandaise Rabobank, le premier étranger à accéder à ce poste. Il succédera à l'automne à Wiebe Draijer qui avait fait savoir il y a quelque temps qu'il se retirerait le 1er octobre après huit années passées à la tête de l'institution.

Aucune date d'entrée en fonction du patron belge n'a été dévoilée car ce dernier doit d'abord mener à bien ses tâches chez BNP Paribas. Si un délai est nécessaire entre le départ de M. Draijer et l'entrée en fonction de Stefaan Decraene, 57 ans, la direction sera provisoirement assurée par Bas Brouwers, actuel directeur financier de Rabobank. Stefaan Decraene a présidé le Comité de direction de Dexia Banque en Belgique entre 2006 et 2011. Il a également occupé la présidence de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin). Après la débâcle de Dexia, il a passé dix ans au sein de la direction de BNP Paribas. Il y dirigeait les activités consommateurs. Le conseil d'administration de Rabobank voit en M. Decraene un "leader orienté résultats". "Il encourage la coopération et pousse au développement de soi. Cela correspond parfaitement à la mentalité coopérative de notre banque", explique la présidente du CA, Marjan Trompetter. (Belga)