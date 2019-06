Le Bitcoin chute rapidement

(Belga) Le Bitcoin a reçu une gifle jeudi, après avoir progressé pendant des jours. La cryptomonnaie a perdu près d'un cinquième de sa valeur.

Mercredi, pour la première fois depuis janvier 2018, la barrière des 13.000 dollars avait été dépassée. Selon les données de Coinmarketcap, le cours a chuté dans les heures qui ont suivi ce succès, la valeur de la monnaie pesant sur différentes bourses. Vers 20h40, le Bitcoin était de 19% dans le rouge, à plus de 10.960 dollars. D'autres monnaies virtuelles, comme l'ethereum, le litecoin et l'eos, ont également perdu beaucoup de plumes. Ces derniers temps, le Bitcoin était plutôt sur une pente ascendante. L'annonce du géant Facebook, qui va lancer sa propre monnaie virtuelle, l'avait notamment poussé en avant. Début mai, un Bitcoin valait encore 6.000 dollars. Cette hausse relativement rapide a fait craindre qu'une bulle ne se crée, comme à la fin 2017 où le Bitcoin avait culminé à plus de 19.000 dollars. (Belga)