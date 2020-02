Le Bitcoin dépasse les 10.000 dollars, le plus haut niveau depuis octobre

(Belga) La célèbre cryptomonnaie Bitcoin a atteint, dimanche, pour la première fois depuis le mois d'octobre, la valeur de 10.000 dollars, selon la plate-forme d'échange de cryptomonnaie, Bitstamp.

Le bitcoin a augmenté de 2,6% à 10.179 dollars et a ainsi déjà réalisé un bénéfice de 40% cette année. Le bitcoin a franchi le cap, psychologiquement significatif, de 10.000 dollars, alors que les inquiétudes concernant l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale diminuent et que les marchés boursiers rebondissent. "L'attractivité des investissements à risque est en hausse étant donné le regain d'optimisme lié au fait que l'impact du coronavirus devrait être limité et que la Chine se pliera à la deuxième phase des négociations commerciales avec les Etats-Unis", a exposé Ed Moya, analyste du marché pour Oanda à l'agence de de presse Bloomberg, spécialisée dans l'actualité financière.