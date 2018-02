Le businessman belge Alexandre Van Damme, proche d'AB Inbev et Anderlecht, remplace le milliardaire Warren Buffett chez Kraft Heinz

Le milliardaire et investisseur américain Warren Buffet met un terme à son mandat d'administrateur chez Kraft Heinz, a indiqué le groupe samedi. Le Belge Alexandre Van Damme a été proposé pour remplacer l'homme d'affaires américain au conseil d'administration.

Warren Buffet avait joué un rôle très important dans la création de Kraft Heinz, fondé après la fusion de Kraft Foods et H.J Heinz. Sa société d'investissements Berkshire Hathaway avait collaboré avec l'investisseur 3G Capital pour reprendre le fabricant de ketchup Heinz en 2013. Deux ans plus tard, Heinz avait été englobé dans Kraft Foods. Kraft Heinz a désigné le Belge Alexandre Van Damme pour occuper le poste vacant laissé par Warren Buffet.



"Nous sommes ravis de pouvoir apporter l'expertise et la perspicacité d'Alexandre chez Kraft Heinz et nous croyons que son expérience de manager et de leadership seront d'une grande valeur pour le conseil d'administration et l'entreprise dans son ensemble", explique le groupe alimentaire.



Le très discret Alexandre Van Damme est l'un des Belges les plus riches. Il est un actionnaire familial important du brasseur AB InBev et a joué un rôle clé dans la vente du club de football d'Anderlecht où il est aussi actionnaire.