Le chocolat belge se donne 10 ans pour stopper la déforestation et faire vivre correctement les producteurs: réaliste?

Une grande majorité des acteurs du chocolat belge ont lié un partenariat et se sont fixé un objectif pour 2030 : que l'ensemble du chocolat produit et vendu dans notre pays soit durable. D'un côté, les producteurs devront percevoir un revenu vital bien supérieur au seuil de pauvreté. De l'autre, la production de cacao n'entraînera plus aucune déforestation. Tant le WWF que le dernier rapport du partenariat pointent du doigt le travail immense qu'il reste à accomplir pour y parvenir...

Le partenariat Beyond Chocolate voit le jour le 5 décembre 2018. Il réunit les producteurs de chocolat, mais aussi le gouvernement belge, la grande distribution, la société civile, des investisseurs à impact social et des universités.

> QUI FAIT PARTIE DE BEYOND CHOCOLATE... ET QUI N'Y EST PAS ENCORE ?

Son but ? Que l'entièreté du chocolat belge devienne durable en mettant fin à la déforestation à grande échelle dans les pays d'origine du cacao, en payant un prix équitable aux producteurs et en éliminant par la même occasion le travail des enfants.

> QU'EST-CE QUE LE CHOCOLAT BELGE ?

Comment y parvenir ? Les partenaires ont décidé de se baser sur des programmes déjà en place et déjà fonctionnels.

D'abord via trois normes de certification internationales définies comme pertinentes par Beyond Chocolate : Fairtraide, Rainforest Alliance/UTZ, et Organic/EKO.

Mais aussi via des programmes d'entreprises, comme ceux des principaux fabricants de chocolat de couverture : Cocoa Horizons de Barry Callebaut, Cacao-Trace de Puratos, Cocoa Promise de Cargill et Cocoa Life de Mondelez.

> QU'EST CE QUE LE CHOCOLAT DE COUVERTURE ?

Les objectifs de Beyond Chocolate sont évidemment louables, mais sont-ils réalistes? Voyons à quels défis les partenaires font face.

1. Comment stopper la déforestation ?

Selon le WWF, qui fait partie du partenariat Beyond Chocolate, le secteur du chocolat belge mobilise au moins un million d'hectares de plantations de cacao dans des zones à haut risque de déforestation, ce qui représente la deuxième plus grande empreinte après le soja.

Rien qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, près de 3 millions d’hectares de forêts (30 000 km², soit l'équivalent de la Belgique entière) ont été défrichés sur une période de 10 ans. Et un quart de cette déforestation est imputable à la production de cacao, qui mène également à de la déforestation au Cameroun ou en République démocratique du Congo.

"Environ 80 % des forêts tropicales humides d'Afrique de l'Ouest ont été remplacées par l'agriculture, principalement pour le cacao. La disparition de ces forêts n'est pas seulement un désastre pour la biodiversité, mais elle modifie également les régimes climatiques locaux, ce qui rendra de nombreuses zones non propices à la culture du cacao. Pour assurer l'avenir du chocolat, il est donc nécessaire non seulement d'investir dans la protection des forêts encore existantes, mais aussi de restaurer les réserves naturelles dégradées", estime le WWF.

Plus de la moitié du chocolat belge est déjà certifié

C'est pourquoi les partenaires de Beyond Chocolate s'engagent, via le respect des certifications ou programmes retenus, à non seulement stopper le déboisement dû à la production de cacao pour 2030 au plus tard, mais aussi à restaurer les forêts détruites par la culture du cacao.

Et selon les chiffres du rapport annuel Beyond Chocolate pour 2019, une partie du chemin a déjà été parcourue. En moyenne, 50% du cacao utilisé en Belgique pour produire le chocolat de couverture possède au moins une norme de certification ou un programme de durabilité. Mieux, 74% du chocolat vendu sous une marque propre et 97% du chocolat vendu sous une marque distributeur répondent à au moins une norme de certification.

Problème 1 : les certifications et programmes d'entreprises

Le problème soulevé par le WWF, c'est que ces certifications ou ces programmes ne sont pas forcément garants de la durabilité : tous ne contribuent pas totalement à l'arrêt de la déforestation. Les 3 certifications retenues par Beyond Chocolate n'ont pas toutes le même niveau de protection des forêts, et tous ne protègent pas les forêts naturelles, selon un rapport de la Banque mondiale cité par l'organisation.

Le WWF a donc plaidé pour mettre en place une analyse comparative et critique des certifications pour savoir à quel point elles protègent chacune les forêts. Ce que Beyond Chocolate a fait en collaboration avec ses partenaires européens.

En effet, des plates-formes identiques à Beyond Chocolate, avec sensiblement les mêmes objectifs écologiques et sociaux, existent en Allemagne (GISCO) , en Suisse (SWISSCO) et aux Pays-Bas (DISCO). Dans le but d'harmoniser leurs efforts, elles ont chargé ensemble l’International Trade Center (ITC) de réaliser une étude comparative entre celles-ci. Les quatre plates-formes doivent d'ailleurs s'accorder sur une définition commune du chocolat durable.

Problème 2 : la chaîne d'approvisionnement indirecte

Le WWF estime aussi que le chemin vers un chocolat belge exempt de déforestation est encore long, car pour y arriver, il faudrait qu'il soit toujours traçable depuis l'origine de chaque fève.

Depuis 2018, les entreprises présentes dans Beyond Chocolate ont commencé par lutter contre la déforestation dans leur chaîne d'approvisionnement directe : sans intermédiaire, ils achètent directement leur cacao au producteur et peuvent donc en garantir la traçabilité.

Mais aujourd'hui, plus de la moitié du chocolat belge a encore une origine inconnue. Cela concerne 62% du chocolat de couverture et 50% des marques de consommation, selon les chiffres du rapport.

Comment peut-on ignorer la provenance du cacao ? C'est à cause de la chaîne d'approvisionnement indirecte : du cacao cultivé illégalement dans des parcs naturels, vendu à des intermédiaires, puis vendu au négociant international. Pour Béatrice Wedeux, chargée de politiques Forêts au WWF-Belgique, il s'agit là du "principal point aveugle du secteur du cacao, là où se cache potentiellement la destruction de précieuses forêts".

Les modes actuels ne permettent pas d’identifier les producteurs de cacao

"Les modes actuels d’approvisionnement en cacao, de production et de distribution du chocolat ne permettent pas d’identifier les producteurs de cacao qui approvisionnent le secteur belge du chocolat. De nombreux signataires de Beyond Chocolate opèrent à l’échelle mondiale, s’approvisionnant en cacao auprès de diverses sources (nombreuses régions productrices de cacao), le cacao étant mélangé et subissant de nombreuses étapes de transport, de production et de distribution de produits intermédiaires et finaux", reconnaît le rapport.

S'attaquer à ce problème est une des priorités de Beyond Chocolate, assure cependant le WWF. Chaque signataire devra en effet régler ce problème de transparence de l'origine du cacao pour parvenir à l'objectif d'un chocolat belge 100% durable.

Enfin, le WWF identifie un dernier frein : le marché intracommunautaire européen. Le WWF réclame dès lors la poursuite de l'élaboration d'une proposition de loi européenne, prévue pour 2021, qui devrait créer des conditions de concurrence équitables sur le marché européen, offrant les mêmes garanties aux consommateurs de toute l'Europe.

2. Comment payer un prix équitable aux producteurs en stoppant le travail des enfants ?

Derrière les forêts qui abritent les cacaoyers se trouvent surtout des hommes et des femmes. En 2019, le secteur belge du cacao était approvisionné par quelque 140.769 à 190.874 familles productrices de cacao. Des familles dont le niveau de vie doit être amélioré.

Le producteur de cacao moyen est en effet loin de disposer d’un revenu suffisant pour vivre. De nombreuses familles dans les pays producteurs de cacao vivent en dessous du seuil de pauvreté, engendrant le travail des enfants et des conditions de travail injustes. De plus, la pauvreté pousse ces producteurs à convertir de nouvelles terres, souvent dans des zones protégées, ce qui entraîne une réduction spectaculaire du couvert forestier en Afrique occidentale et centrale, note la rapport de Beyond Chocolate.

Les partenaires s’engagent dès lors à améliorer leurs revenus, à aider leurs enfants dans leur scolarisation et à promouvoir l'utilisation durable de leurs ressources naturelles. Au plus tard en 2030, les producteurs de cacao qui approvisionnent le marché belge percevront donc au minimum un revenu vital, bien supérieur au seuil de pauvreté. "Au cours de la prochaine décennie, Beyond Chocolate veut combler complètement l’écart de revenu vital, c’est-à-dire l’écart existant entre les revenus actuels des producteurs et un revenu vital", assure le rapport.

> QU'EST-CE QUE LE REVENU VITAL ?

Problème : presqu'aucun chiffre n'existe

Mais ici aussi, Beyond Chocolate fait face à un défi particulièrement difficile : il n'y a aujourd'hui quasiment aucun chiffre fiable sur ce que gagnent les producteurs de cacao. "Peu de signataires de Beyond Chocolate sont encore en mesure de fournir des données. Lorsque de pareilles informations sont disponibles, elles proviennent en règle générale d’études de cas spécifiques sans lien avec le marché belge", détaille le rapport.

Malgré tout, les estimation fournies varient entre 2390 dollars américains et 3314 dollars américains par ménage et par an en Côte d'Ivoire, soit 33% à 46% d'un revenu vital.

Beyond Chocolate va donc commencer par mesurer les revenus actuels des producteurs. Le partenariat s'attaquera ensuite à définir le revenu vital dans chaque région en essayant de comprendre ce qui aujourd'hui est responsable du manque d'argent de ces familles.

Un des signataires a estimé que 13% des ménages agricoles alimentant son marché belge avaient déjà atteint le revenu vital. Un autre a estimé que 48% de ses fournisseurs avaient atteint le seuil de pauvreté.

"Les données confirment que l'écart avec le revenu vital est énorme"

Cela donne une idée de l'ampleur du gouffre à combler. Et les partenaires de Beyond Chocolate en sont conscients : "Beaucoup de travail reste à faire pour évoluer vers des informations cohérentes et fiables sur le nombre de ménages producteurs de cacao ciblés et pris en charge en relation avec les engagements de Beyond Chocolate, sur leurs niveaux de revenus, et sur la mesure selon laquelle ils atteignent effectivement un revenu vital. Néanmoins, les données partielles obtenues suffisent à confirmer que, dans l’ensemble, l’écart par rapport à l’objectif d’atteindre un revenu vital est encore énorme. La réduction de cet écart d’ici 2030 demeure par conséquent un véritable défi", conclut le rapport sur ce point.

Les partenaires publics, économiques et sociaux en lien avec la coopération au développement qui font partie de Beyond Chocolate auront un grand rôle à jouer dans l'aboutissement de cet objectif.

Trois stratégies pour éliminer le travail des enfants

Enfin, l'élimination du travail forcé, l’extension de la scolarité et l’élimination du travail des enfants font implicitement partie du revenu vital.

Trois "stratégies" seront appliquées pour y parvenir., avec pour but d'implémenter un système de suivi et d’élimination du travail des enfants. Premièrement en formant et sensibilisant les producteurs aux tâches qui nuisent aux enfants dans les exploitations. Deuxièmement en collectant des données fiables sur le travail des enfants dans toute la chaîne de production. Enfin en résolvant les problèmes au niveau individuel et communautaire, en améliorant les écoles ou l'accès à l'éducation dans les communautés productrices de cacao.

Pas de label

Les défis à relever sont nombreux, et le jour où le chocolat belge sera devenu 100% durable, ce n'est pas via un logo, un label ou une marque quelconque que le public sera au courant. Le partenariat vise à faire réussir toute la filière, et non récompenser certains au détriment d'autres. Le but est de pouvoir dire dans 10 ans : Si c'est du chocolat belge, c'est forcément du chocolat durable.