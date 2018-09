Le CNT ne veut plus d'éco-chèques en papier après le 30 juin 2019

(Belga) Le Conseil national du travail (CNT) a décidé à l'unanimité que les éco-chèques en papier ne seront plus distribués après le 30 juin 2019 et qu'ils ne seront plus acceptés après le 31 décembre 2020, rapporte mardi l'Unizo. L'organisation d'entrepreneurs flamands demande au gouvernement de prendre en compte cet avis et "de mettre en oeuvre la transition définitive vers le système d'éco-chèques électroniques".

Si le gouvernement prend en compte cet avis, il n'y aura plus que des éco-chèques électroniques à partir du 1er janvier 2021. "Moins de paperasserie administrative, plus de risques de pertes et moins de côuts", souligne Danny Van Assche, administrateur délégué d'Unizo. Il cite l'exemple des chèques-repas qui sont tous électroniques aujourd'hui.