Le code-barres va-t-il bientôt disparaître?

Dans sa chronique au sujet de l’économie et de la consommation, Bruno Wattenbergh a parlé d’un vieux système que nous utilisons tous les jours. Il s'agit du fameux code-barres qui aurait été inventé il y 70 ans, mais seulement il y a 40 ans en Belgique.

Pourquoi il y a des doutes sur l’origine de ce code barre ?

Il y une controverse d’experts sur ses créateurs. On sait que le code barre a été imaginé pendant la deuxième guerre mondiale, mais ce sont deux étudiants américains qui l’on breveté en 1952 en même temps qu’un système d’acquisition de données. Mais ce n’est que dans les années 70 qu’il décolle vraiment grâce à un ingénieur d’IBM.

C’est devenu un standard mondial d’étiquetage. Pour de très bonnes raisons: on peut même dire que ce code-barres a transformé le secteur du commerce en rendant possible l’exploitation de surfaces commerciales plus grandes.

Pourquoi? D’abord, le code-barres a permis la réduction du temps du passage par la caisse. Ce qui a permis de traiter un assortiment de produits bien plus conséquent. Et on le sait, un des facteurs de choix des consommateurs, c’est justement la largeur de l’assortiment. Deux facteurs qui ont permis aux grandes surfaces de concurrencer les petits commerçants pour qui le système était coûteux à mettre en œuvre.

Mais ce n’est pas tout Sandrine. Ce système de code barre a aussi permis de déléguer la responsabilité des caisses à du personnel salarié. Car l'enregistrement systématique des produits vendus empêche les malversations dans le cas où le vendeur ne déclarerait pas la transaction.

Enfin, le code-barres permet un suivi précis et en temps réel des stocks ainsi que la diversification de l'offre, jusqu'alors matériellement complexe. Ce qui marque le début du traitement statistique des préférences des consommateurs et a rendu possible l'arrivée des cartes de fidélités.

Tout cela pour un prix dérisoire …

Combien cela coute-il de générer un code barre ?

Des cacahuètes… Le coût unitaire de mise en œuvre d'un code-barres est environ 0,005 $ et les lecteurs sont très bon marchés. Ce qui explique que 6 milliards de codes-barres sont scannés chaque jour.

Malgré ce succès, le code-barres est challengé par le code-barres 2D qui a été choisi par l’institut européen qui gèrent les code-barres pour l’industrie. Et vous connaissez au moins un type de code barre 2D c’est le fameux QR code.

La raison est simple: un code à barres classique ne contient que des informations dans le sens horizontal, un code QR les conserve dans les sens horizontal et vertical. Pour cette raison, un code QR contient des centaines de fois plus d'informations qu'un code à barres.