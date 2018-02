Le Dow Jones subit sa plus forte chute depuis juin 2016

(Belga) Le Dow Jones a subi un revers majeur vendredi, affichant en pourcentage sa pire séance depuis juin 2016, lesté par la chute d'ExxonMobil et Chevron et par l'envolée des taux d'intérêt.

Selon des chiffres définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a abandonné 2,54%, ou 665,75 points, à 25.520,96 points, perdant sur la semaine 4,12%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 1,96%, ou 144,92 points, à 7.240,95 points, reculant de 3,53% sur une semaine. Le S&P 500 a lâché 2,12%, ou 59,85 points, à 2.762,13 points, en baisse de 3,85% sur la semaine. "Un vieil adage dit que ce qui est bon pour l'économie ne l'est pas forcément pour Wall Street", a indiqué Peter Cardillo de First Standard financial. Selon le rapport mensuel sur le marché du travail diffusé vendredi, la progression des salaires sur douze mois a atteint, à +2,9%, son rythme le plus rapide depuis près de neuf ans, signe d'un resserrement du marché de l'emploi et peut-être d'une future accélération des prix. "C'est une bonne nouvelle pour les travailleurs mais cela laisse entendre que l'inflation sur les salaires prend racine, et cela peut être une mauvaise nouvelle pour les marchés", a remarqué Ken Berman de Gorilla Trades. "Cela donne à la banque centrale américaine (Fed) un feu vert pour augmenter ses taux, ce qui a historiquement rendu les marchés nerveux", a-t-il poursuivi. "Les chances de voir davantage de hausses de taux que les trois anticipées par la Fed en décembre sont plus grands", a ajouté Mickey Levy de Berenberg. (Belga)