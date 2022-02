Le Financial Times dit bravo à Anvers: 9ème "région du futur" sur 367 en Europe!

Anvers distinguée par le Financial Times pour son attraction des investisseurs étrangers



Anvers a été élue par le quotidien financier britannique Financial Times comme la meilleure ville européenne d'une population de moins de deux millions d'habitants pour attirer les investissements étrangers. La métropole flamande se place dans le top 10 de quatre des six catégories concernant les "grandes villes".



Pour établir le classement des "régions du futur" pour 2022 et 2023, le centre de connaissances du Financial Times, le FDi Intelligence, a rassemblée les données de 367 villes et régions européennes. 161 villes ont par ailleurs introduit leur candidature.

Anvers se place dans le top 10 de quatre des six catégories concernant les "grandes villes". Elle arrive ainsi à la première place pour sa stratégie afin d'attirer des investissements étrangers, en deuxième position pour la connectivité, en sixième place pour la convivialité entrepreneuriale et en huitième place pour le potentiel économique.

Dans le classement général des grandes villes, Anvers se situe à la 9e position. Le podium est occupé par trois villes allemandes : Francfort, Hambourg et Düsseldorf.