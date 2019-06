Le fisc dévoile ses cibles pour les prochains contrôles

Le fisc va s'intéresser particulièrement aux Belges avec des comptes bancaires à l'étranger. C'est ce que révèle la liste des contrôles ciblés prévus du SPF Finances publiée samedi et relayée par L'Echo. L'objectif est d'inciter à remplir correctement ses obligations fiscales.



Contribuables négligents, frais professionnels réels, rentes alimentaires, déclaration des revenus immobiliers, comptes à l'étranger et chiffre d'affaires anormal sont en ligne de mire.



Cette année, les contribuables négligents et récidivistes seront systématiquement traqués. "Si vous n'avez pas déposé votre déclaration d'impôt, malgré le rappel envoyé, vous ferez l'objet d'un contrôle, en particulier si vous négligez régulièrement de déposer votre déclaration", indique le SPF Finances.



Chez les particuliers, le fisc s'intéressera à ceux qui revendiquent la déduction d'une rente alimentaire, déduisent des frais professionnels réels ou les contribuables qui n'ont pas déclaré correctement les revenus de la location d'un immeuble dont ils sont propriétaires.



Les entreprises, elles, seront par exemple visées si elles n'ont pas respecté les conditions lors de la constitution de la réserve de liquidation ou si elles n'ont pas déclaré la totalité de leurs revenus, notamment ceux de l'étranger.