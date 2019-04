Le gouvernement wallon débloque plus de 2 milliards d'euros pour les hôpitaux: à quoi servira ce montant?

A moins de deux mois des élections fédérales et régionales, et malgré une importante crise de majorité, le gouvernement Wallon a annoncé une décision majeure ce matin à propos de nos hôpitaux.

46 hôpitaux wallons vont recevoir des budgets pour faire des travaux. De quel budget parle-t-on?

"On parle d’un investissement de 2,3 milliards d’euros. Bien sûr, cette somme ne sera pas libérée en une seule fois. Elle sera amortie en 25 ans", explique notre journaliste Christophe Clément. "Le gouvernement wallon s’engage à rembourser année par année les hôpitaux qui réaliseront des investissements. Tout est parti d’un appel à projets du gouvernement wallon l’an dernier. Les hôpitaux ont rentré des dossiers concernant des rénovations et des constructions dans leurs hôpitaux respectifs. Et le gouvernement wallon vient de sélectionner 46 hôpitaux wallons qui pourront profiter de cet argent."

A quoi servira ce montant ? Voici la réponse d'Alda Greoli, la ministre wallonne de la Santé: "Très concrètement, cela va être la reconstruction des urgences par exemple à Bastogne. Cela va être de belles reconstructions sur Liège avec des dossiers de l’ensemble des hôpitaux…", précise-t-elle. "Je ne vais pas vous citer les 46 dossiers car cela concerne l’ensemble de la Wallonie. On est dans des briques mais aussi de l’équipement pour permettre aux hôpitaux de fonctionner."

Willy Borsus, le Ministre-Président de la Wallonie indique qu'il s'agit d'un mécanisme de financement qui prévoit le renouvellement récurrent de l’ensemble du parc hospitalier sur une période de 35 ans et une somme qui est annuellement affectée au remboursement de l’investissement réalisé par les hôpitaux.