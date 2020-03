Le groupe français Casino cède son enseigne Leader Price à Aldi pour 735 millions d'euros

(Belga) Le groupe Casino a annoncé vendredi avoir cédé son enseigne Leader Price en France à l'allemand Aldi pour un montant de 735 millions d'euros, alors que le secteur du discount est en pleine mutation dans l'Hexagone.

Le distributeur stéphanois, qui négociait avec son homologue allemand depuis la mi-septembre, affirme avoir signé avec Aldi France "une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de trois entrepôts et de 567 magasins du périmètre Leader Price en France métropolitaine", où ils se développeront sous l'enseigne Aldi. En revanche, Casino restera propriétaire de la marque Leader Price "pour continuer à l'exploiter selon certaines conditions convenues avec Aldi, en France et à l'international". Née en 1989, Leader Price disposait début 2020 de quelque 650 magasins en France. Les magasins, ainsi que les entrepôts cédés, représentent environ 5.500 salariés, a précisé le groupe Casino. En Outre-mer et en Italie, où Leader Price est également présent, l'enseigne conservera son nom. Casino, en recherche de liquidités depuis plusieurs mois pour éponger sa lourde dette, avait annoncé le 19 septembre dernier être entré en "négociations exclusives" avec le groupe allemand. Le secteur du discount en France est dominé par un autre groupe allemand, Lidl, qui détient environ 6% de parts de marché, tandis que Leader Price et Aldi sont quasiment à égalité, avec entre 2 et 3% chacun. En réunissant ces deux enseignes, c'est tout le secteur du discount, qui évolue depuis quelques années d'un concept "hard" à un format plus "soft", via une montée en gamme de son offre, plus ouverte sur les produits frais et le bio, qui va être redessiné. (Belga)