Le mouvement de grogne s'étend au sein de l'entreprise d'ascenseurs Kone

Le mouvement de grogne s'étend au sein de l'entreprise de construction et de réparation d'ascenseurs Kone, annonce mercredi matin Grégory Dascotte, permanent FGTB Métal. Après Bruxelles, les ouvriers et les techniciens de l'agence d'Herstal ont décidé à leur tour de se croiser les bras. Une vingtaine d'ouvriers de Gosselies suit également le mouvement.



"La réunion qui s'est tenue hier (mardi) pendant six heures avec la direction n'a pas permis d'obtenir d'avancées. Nous avons décidé d'interrompre les discussions à 20h30", indique le représentant du syndicat socialiste. Direction et syndicats ont convenu de se revoir mercredi à 16h00. "Les ouvriers d'Herstal ont décidé de monter à Bruxelles. A Gosselies, où l'assemblée générale du personnel est prévue jeudi, une vingtaine de travailleurs rejoint également la capitale. Sur les sites flamands de Loppem, Kontich et Lummen, les ouvriers et techniciens ont décidé, à l'issue d'assemblées générales, d'attendre les résultats de la réunion de mercredi après-midi."

Au siège de Kone Belgique et Luxembourg à Woluwe-Saint-Lambert, les ouvriers et techniciens sont rassemblés dans le bâtiment en signe de protestation, mais aucun piquet de grève ne bloque l'entrée du bâtiment, a précisé le syndicaliste. Le conflit social porte sur la nouvelle organisation du travail. La direction de Kone a confirmé et défendu mardi les nouvelles procédures. "Ce nouveau système gèrera la planification des interventions et optimisera l'organisation du travail", a-t-elle estimé. L'entreprise Kone emploie quelque 400 travailleurs en Belgique, principalement des ouvriers et des techniciens qui travaillent sur le terrain.