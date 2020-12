Le nombre de livraisons à domicile explose: tout le monde s'y met et les concepts se multiplient

On a l’impression que Covid et confinements ont fait exploser la livraison de repas à domicile, que tout le monde ou presque y va de son initiative.

Et ce constat est validé. Non seulement le volume des acteurs existants est en forte augmentation. Je parle des Uber Eats, Deliveroo, Takeaway, etc., bien sûr. Mais certains restaurants développent leur propre service de livraison et les grandes enseignes de distribution veulent aussi s’approprier une part du gâteau des repas à domicile.

Quelques exemples

D’abord, il y a les entreprises qui vous livrent des repas à domicile sur abonnement comme les hollandais d’Hello Fresh ou les pionniers belges d’E-Farmz, ces derniers étant bio et économie locale.

Et bien un nouvel acteur liégeois vient d’arriver sur le marché, c’est HOMI qui propose des plats à commander avant vendredi soir pour une livraison le lundi. Bref, vous n’avez plus d’excuse pour manger sain et varié à la maison, bio ou pas selon les fournisseurs.

Malgré cette solide offre existante, la grande distribution s’invite à présent dans ce marché

Et c’est logique. Les Belges veulent de plus en plus de plats préparés et la grande distribution y répond dans ses magasins. Ce qui est nouveau, c’est qu’elle se propose à présent de vous livrer ses plats préparés à domicile : à l’instar de Rose Mary, le nouveau concept de Colruyt, ou encore de la collaboration de Carrefour avec Uber Eats en Belgique. Carrefour ayant même signé un accord d’exclusivité avec Uber Eats, à la fois pour la livraison de vos courses mais aussi et surtout pour des repas livrés à domicile en 30 minutes.

Et puis ce sont les restaurants qui s’y mettent avec leur propre service de livraison

Oui. Un exemple ? Le restaurant « les Filles » qui a récemment lancé sa formule « Les Filles chez Vous » ou de HOMI qui a son propre service de livraison. Dans les deux cas, c’est par la volonté de maitriser toute la chaine et/ou de respecter les valeurs de l’enseigne.

Et puis il y a même de nouvelles entreprises de livraison ?

Oui, comme SHIPTO qui dispose de personal shoppers qui vont effectuer les achats pour eux et vous les livrent ensuite. Ou comme les plates-formes développées par des commerçants. Par exemple Vervi Express, le système de livraison pour les commerçants du centre-ville de Verviers. Ou « Huy au plaisir » qui livre des repas à domicile dans la région huttoise.

Ou Urbike et Dioxide de Gambette, deux coopératives de livreurs à vélo.

Bref, la livraison à la cote !

De quand datent les premières livraisons de repas à domicile ?

Je dirais 1785 avec la livraison de lait aux États-Unis dans le Vermont.

Mais ce n’était pas des repas …

Alors je dirais 1922, le Kin-Chu Café qui servait de la cuisine chinoise à Los Angeles. Ou en Inde avec les dabbas, ces boites métalliques avec compartiment pour garder les repas chauds. Ils existeraient depuis 1890 pour nourrir les travailleurs.

De quand datent les premières livraisons de pizzas ?

Début des années 60 aux États-Unis avec l’ancêtre de Domino’s Pizza.