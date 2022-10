Le nombre de transactions électroniques en hausse pour le 'week-end du client'

(Belga) Les organisateurs du 'week-end du client', à savoir la fédération sectorielle Comeos, l'UCM et l'organisation flamande des indépendants Unizo, ont estimé dans un communiqué dimanche soir que l'événement était "un succès". Ce dimanche, le nombre de transactions électroniques a augmenté de 17% par rapport à la même période l'année dernière, ont-ils fait savoir.

"Le succès du week-end du client est attesté par les chiffres de Worldline, qui a analysé les transactions électroniques. Aujourd'hui/dimanche, il y avait 17% de plus que lors de l'édition de l'année dernière. Hier/samedi, on a eu 5% de plus", est-il détaillé dans le communiqué. Plus de 14.000 commerçants s'étaient inscrits à la 6e édition du week-end du client. Durant deux jours, l'ambiance se voulait festive et les clients étaient ainsi mis à l'honneur et remerciés pour leur fidélité par des petits cadeaux. Des animations étaient également organisées dans les villes, villages et quartiers. (Belga)