Le nouveau projet de Mallory Gabsi vient de sortir: une box façon grand-mère…

L’ex-demi-finaliste belge Mallory Gabsi était l’invité du RTL INFO AVEC VOUS ce vendredi. Si le Covid a freiné ses projets depuis la fin de l’émission, tous ne sont pas passés à la trappe. Il est venu nous présenter sa box "Mallory at home".

Mallory at home, "c’est un nouveau projet qu’on vient de lancer la semaine passée avec des amis à moi. C’est une box pour essayer de faire vivre ma cuisine chez vous à la maison. J’ai décidé de faire une box avec des plats mijotés qui me rappellent mon enfance, avec un pain. Plein de recettes de ma grand-mère. Tous des plats qui me rappellent des bons souvenirs. C’était compliqué de faire du gastronomique dans la box du coup je me suis dit que les plats mijotés, c’est ce qui me manque le plus en fait. Ce sont des recettes qui vont évoluer. On y trouve un petit apéritif, un plat et un dessert. Et avec ça on essaie à chaque fois de mettre en avant des petits producteurs de bières qui ne sont pas forcément connus mais qui font beaucoup de travail pour sortir une bonne bière, de bons produits. Après on a aussi des box sans alcool. Et puis on essaie d’avoir des points de pick and collect un peu partout en Wallonie et à Bruxelles pour que les gens puissent facilement commander une box."

Ce produit est là pour durer, explique-t-il. Car quand les restaurants pourront rouvrir, "il y aura toujours les box". Mais il n’en restera pas là : "J’espère pouvoir ouvrir un petit restaurant éphémère à la réouverture. Et normalement à la Villa Lorraine aussi j’y serai pour l’ouverture", a-t-il confié.