Quelques magasins Carrefour en grève ce matin, le personnel insatisfait des compensations coronavirus: "En France, ils ont donné 1000 euros de plus"

Le coronavirus en Belgique et le confinement ont poussé de nombreux Belges a effectué de nombreuses courses, notamment de produits de base ou de papier toilette. Ce mouvement crée un surcroit de travail du personnel des grandes surfaces qui réclame une compensation en termes de rémunération, congé et sécurité. Des négociations entre syndicats et direction ont abouti à des accords. Mais une partie du personnel n'est pas satisfaite et arrête le travail.

Quelques magasins Carrefour n'ont pas ouvert leurs portes vendredi en raison d'un mouvement de grève de leur personnel, indique sur Facebook le syndicat CNE. La direction de l'enseigne a formulé une proposition de compensation pour les travailleurs jeudi, les syndicats en informent leurs militants ce vendredi matin. "Les travailleurs de Carrefour reçoivent la proposition de la direction de façon mitigée", indique la CNE. "C'est le ras le bol qui domine... Avec une angoisse et une tension qui dure depuis des semaines, le personnel est à bout mais debout !" En matinée, les magasins Carrefour de Berchem, Etterbeek (deux Carrefour market), Drogenbos, Ans, Auderghem, Bierges, Crainhem et Evere étaient fermés, assurait le syndicat chrétien.

"Cadeau empoisonné"

"On a fait un piquet de grève au Carrefour de Kraainem depuis la réunion de ce matin qui n'a pas été fructueuse", nous a indiqué un employé du groupe via notre bouton orange Alertez-nous. Une vingtaine d'employés bloquent ainsi l'entrée du magasin espérant que leurs revendications soient entendues. "Après la réunion du groupe, il y a eu une réunion syndicale pour demander des droits alignés sur ceux des autres. En France, ils leur ont donné 1.000 euros en plus. Nous, on nous propose 5 jours de congés et 3,55 euros supplémentaires sur le chèque repas mais ce n'est pas déductible d'impôt. C'est un cadeau empoisonné qu'on nous fait", poursuit notre alerteur.

En plus de ces compensations pour le travail fourni en cette période délicate, les employés particulièrement exposés demandent à être mieux protégés : "On nous a donné des masques mais pas du tout conformes. On aimerait avoir des masques plus sécurisés et plus d'organisation de distanciation avec les clients". La direction du magasin de Crainhem prévoit de rouvrir les portes à midi. Les employés au piquet de grève assurent qu'ils continueront de bloquer s'ils ne sont pas entendus.

En début de semaine, un mouvement similaire s'était produit chez Delhaize, le personnel mécontent de quelques supermarchés arrêtant le travail. Finalement, un accord satisfaisant tous les travailleurs avait pu être trouvé entre syndicats et la direction.