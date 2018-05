450 emplois supprimés dans les Carrefour Market: "C'est violent, c'est trash"

La direction du groupe Mestdagh, comme prévu, n'a pas annoncé de bonnes nouvelles ce lundi matin aux syndicats. L'intitulé du conseil d'entreprise extraordinaire était "difficulté de l'entreprise et conséquences sur l'emploi".

La nouvelle était attendue, mais les chiffres sont durs. La direction du groupe Mestdagh entend se séparer de 450 travailleurs sur les quelque 2.500 actuellement engagés.

C'est la première restructuration, mais elle frappe durement. "450 emplois en moins, une polyvalence totale, des ouvertures le dimanche matin pour tous les magasins et tous les travailleurs, la suppression du quart d'heure payé… Que des bonnes nouvelles, quoi", ironise Myriam Delmée, vice-présidente fédérale du Setca.

Les départs volontaires et à la prépension seront privilégiés. "Mais ils ont été clairs: s'ils n'ont pas assez de volontaires, ils procéderaient à des licenciements", a-t-elle tenu à préciser.

"C'est violent, parce que 20% d'emplois dans ce groupe-là, c'est assez trash", a déclaré pour sa part Danny Dubois, permanent syndical CNE.

En effet, si aucun magasin n'est fermé, le personnel sera réduit dans chacun d'eux. Jusqu'à 10 travailleurs en moins par magasin !

Frais de personnel élevé

La direction a donné plusieurs explication. D'abord, la part des frais de personnel dans ses magasins est plus élevée que la moyenne du marché, à 16,3% du chiffre d'affaires des magasins.



"Mestdagh subit la concurrence de plus en plus grande des 'smart discounters' (Aldi et Lidl notamment, NDLR). Par ailleurs, l'e-commerce est une tendance de fond qui séduit de plus en plus de consommateurs. Mestdagh doit absolument s'adapter aux nouvelles tendances de consommation des clients", explique la direction.

Selon elle, le consommateur demande des produits simples à utiliser, conçus localement et plus sains. L'ouverture dominicale est envisagée, les clients prenant "de plus en plus l'habitude de faire leurs grandes courses alimentaires le week-end, et notamment le dimanche". La direction attend de ses effectifs restants "une vraie polyvalence".





83 Carrefour Market

Le groupe compte 83 Carrefour Market dont 7 à Bruxelles et 2 en Flandre. Aucune enseigne ne va fermer ses portes. Mestdagh a l'intention d'investir 21,2 millions d'euros dans tous les magasins d'ici 2020. Les responsables du groupe veulent redynamiser les ventes en investissant dans les rayons boucherie/traiteur, le frais, les fruits et légumes et la boulangerie.

La direction envisage encore de développer "une offre de service multi-canal, (...) incluant notamment un déploiement plus large des Drives (5 sont déjà prévus pour 2018), le déploiement de service de retraits d'achat dans les magasins et le développement de la livraison à domicile au départ de certains points de vente".

La direction a qualifié les résultats du groupe Mestdagh de "décevants" l'an dernier, en perte pour la sixième année consécutive. "Le chiffre d'affaires des magasins intégrés ne cesse de baisser depuis 6 ans (de -2% annuellement, avec une accélération à -5,3% en 2017), la structure de coûts est trop élevée et ne permet pas de garantir la pérennité de la société."