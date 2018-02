Le personnel du Carrefour de Gosselies part en grève jusqu'à lundi: "Je dois offrir un avenir à mon petit garçon, c'est paniquant"

A 8h45, l’Assemblée générale s'est terminée. "A l’unanimité, nous fermons le magasin aujourd’hui et demain. C’est inacceptable et intolérable », déclare Corinne qui a du mal à cacher sa colère et retenir sa tristesse. Ce matin, le réveil est dur. Pour tous ces employés, la nuit a été courte. Les questions sont nombreuses et les doutes trop présents.

"Tout le monde est choqué et se demande quoi", confie Fanny, employée depuis 17 ans dans cet hypermarché. "C’est la douche froide. Au départ, on se dit que ce n’est pas vrai, mais le lendemain, on réalise que c’est bien vrai", ajoute Dominique, employée depuis 35 ans.

Caroline travaille ici depuis plusieurs années, elle aussi est triste et bouleversée. Aujourd’hui, ce n’est pas l’employée qui parle, mais bien la mère de famille.

"J’ai un petit garçon et je dois lui offrir un avenir donc c’est paniquant", déclare Caroline, employée et mère de famille.

Anna est pensionnée. Elle a vécu la même situation en 2010 lors de la fermeture du magasin à Jumet. Elle tient à être présente. "Il y a déjà huit ans, mais ça me va loin. Je ne sais pas s’ils vont partir dans les mêmes conditions que nous et ça me fait mal au cœur. Je viens pour les soutenir", poursuit Anna.

Comme tous les jours, à l’heure de l’ouverture, les premiers clients sont là. Le magasin reste fermé. La solidarité est totale.

La grève est programmée jusque lundi, tous ici s’attentent à de longs mois très compliqués.