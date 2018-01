Le plan de transformation chez Carrefour démontre que le modèle actuel doit évoluer: à quoi ressemblera l'hypermarché de demain?

Le vaste plan de transformation dans le groupe Carrefour est un signe que ce secteur est en pleine mutation. Le modèle actuel des supermarchés est remis en question mais à quoi ressemblera le supermarché de demain ?

C’était les années 80, le boom des hypermarchés. Pour certains spécialistes, il est révolu le temps où le consommateur se rendait dans ces grandes surfaces de plus de 2500 m2 dotées d’un grand parking en périphérie des villes. Et ce pour y acheter nourriture, literie ou matériel électronique entre-autres.

"Vous interagissez différemment et vous achetez différemment aujourd'hui. Donc tout a changé dans notre éco-système, dans notre société de consommation, sauf l'hypermarché qui est resté plus ou moins le même ces dernières années", a expliqué Pierre-Alexandre Billiet, responsable de la cellule "commerce en ligne", à l'école de commerce Solvay.

Aujourd'hui les hypers doivent faire face à la multiplication des petites surfaces de proximité, au développement des magasins bio ou encore à l’expansion des grandes chaînes de distribution spécialisées. "Il y a des gens qui ont une vocation de légitimité toute spécifique sur un domaine. Cela peut être la lingerie, l'électronique, ... Fatalement ils ont une image de spécialiste et une capacité à développer leur message autour d'un assortiment très spécifique. La légitimité de l'hypermarché peut elle paraître plus diluée", a confié Christophe Sancy, rédacteur en chef du magazine "Gondola"

Face aux magasins bon marché et à la vente en ligne, les hypermarchés ont également perdu la bataille des prix. "L'e-commerce a été beaucoup plus armé pour faire face à cette baisse des prix, avec des prix variables en fonction des régions, du moment où on achète. La digitalisation est beaucoup plus armée sur cette guerre des prix que n'importe quel distributeur au monde", précise encore Pierre-Alexandre Billiet.

Se réinventer et se démarquer sans cesse des concurrents, c’est une question de survie des hypermarchés, près de 60 ans après l’installation de ces premiers temples de la consommation en Europe.