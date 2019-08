Le plus grand fabricant de marshmallows en Europe redevient belge

Le plus grand fabricant de marshmallows en Europe, Mr Mallo, revient dans le giron d'une entreprise belge. Le fonds d'investissement Perwyn a vendu sa part à Carly Versele, à l'équipe dirigeante et à un certain Chris De Wolf, annonce un communiqué publié lundi. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.



Mr Mallo produit annuellement 14.500 tonnes de marshmallows à Wetteren, Saint-Gilles-Waes et dans la ville espagnole d'Alcoy. L'entreprise est devenue le premier producteur européen en misant sur le "private label" (les marques de distributeur) et sur l'innovation, avec des marshmallows vegan et sans sucre.



Depuis 2015, la société (jadis fondée sous le nom Confiserie Van Damme) était aux mains du fonds britannique Perwyn. "Sous leur direction, nous avons connu une forte croissance, avec entre autres des rachats en Belgique et en Espagne. Mais maintenant nous optons pour la stabilité et une vision à long terme", explique son CEO, Robin Van Oudenhove.



Le nouveau propriétaire est le fonds de Carly Versele, de la famille qui possède également le géant de l'alimentation animale Versele-Laga. Mais il n'y a pas de lien direct entre Mr Mallo et Versele-Laga, insiste Robin Van Oudenhove. "Carly Versele a repris pas le passé des petits fabricants de chocolat et possède donc de l'expérience dans les confiseries. En plus, avec son passé chez Versele-Laga, il y a une connaissance des processus alimentaires, que nous pourrons utiliser pour poursuivre la professionnalisation".