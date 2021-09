Le prix de l'énergie augmente fortement: comment expliquer cette hausse inédite? (vidéo)

Le coût du gaz et de l'électricité n'arrête pas de grimper. Nos factures d'énergie pourraient donc encore s'alourdir cet hiver. A quoi sont dues ces hausses de prix ? Et comment se fait-il qu'elles soient aussi importantes aujourd'hui ?

L’augmentation des prix touche les carburants (+15,4% en un an), l'électricité (+17,4%) et le gaz naturel (près de 40%). Pour comprendre cette hausse du prix de l'énergie, il faut tenir compte de deux facteurs: la pénurie de gaz et la reprise économique en Chine.

Pour la pénurie, on sait que le premier fournisseur de l'Europe est la Russie: le pays fournit un tiers de l'énergie que l'on consomme. Or, la réserve russe, comme celles des autres fournisseurs, s'épuise. Il faut donc construire des puits qui se situent plus au nord et qui sont plus difficiles d'accès. "Il n'y a plus assez d'offre de gaz sur le marché pour rencontrer la demande de gaz, explique Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l'université de Liège. Et cette demande de gaz est énorme car vent principalement de l'Asie, qui pousse les prix vers le haut".



L'Europe n'aurait plus assez de stock

La Chine turbine à nouveau et brûle tout ce qu'elle peut: gaz, pétrole, charbon. Tous les prix sont à la hausse. Et l'Europe, de son côté, n'a déjà plus de stock pour affronter l'hiver. D'habitude, elle se prémunit avec des réserves, mais elles sont historiquement basses. On aurait trop attendu pour en acheter. "On peut raisonnablement craindre que si l'on a un hiver froid, ici en Europe, on va tout simplement manquer de gaz, prédit Damien Ernst. Manquer de gaz va se traduire par des prix très élevés, mais aussi par des gens qui auront des difficultés à se chauffer ou des industries qui devront fermer".

La sortie du nucléaire en Belgique dont la production d'énergie doit être compensée en produisant du gaz poserait de nouvelles questions.