Le prix de l'énergie en forte hausse: qu'attendent les entreprises de la part du gouvernement?

Alors que le pays est frappé par une hausse sans précédent du prix de l'énergie, quels gestes de plus pourraient faire les autorités ? Les petites et moyennes entreprises attendent des mesures supplémentaires : elles regrettent notamment que rien n'ait été annoncé hier, lors du comité de concertation. Mais qu'attendent vraiment ces entreprises ?

Allumer un four ou faire fonctionner un frigo : c'est presque devenu un luxe pour certaines entreprises. Gaz et électricité sont devenus trop chers, il y a désormais urgence. "Il est temps de prendre des mesures immédiates", souligne Sophie Heuskin, conseillère en économie à l'Union des Classes Moyennes.

62 % des entrepreneurs estiment que leur rentabilité est en chute et on se demande aujourd'hui clairement comment payer les factures. Les entreprises demandent des mesures directes mais aussi indirectes pour éviter les faillites. "Il y a une négociation qui doit se faire avec le secteur énergétique avec un moratoire sur les factures. Le surcoût doit être étalé dans le temps. Ils doivent également ne pas citer en faillite les entrepreneurs qui ont des difficultés avec leurs factures d'énergie et pas de coupures, pour pouvoir couper l'activité", estime Sophie Heuskin.

Les entreprises veulent pouvoir dialoguer avec le gouvernement

Parce qu'au prix de l'énergie, il faut aussi ajouter la hausse des coûts salariaux. Des productions sont donc mises aujourd'hui à l'arrêt et des travailleurs sont placés en chômage technique. Comme lors de la période Covid, la mise en œuvre d'un cadre temporaire de crise semble indispensable. "Sur les accises à payer pour les produits énergétiques, il y a quelque chose à faire. Les quotas CO2, le chômage temporaire... Ce sont des choses dont nous voudrons débattre avec le gouvernement", explique Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des Entreprises de Belgique.

Une sorte de tarif social pour les entreprises pourrait aussi être mis en place. Toute la question sera de déterminer sous quelles conditions. À plus long terme, des aides seront nécessaires pour investir dans des moyens pour réduire sa consommation d'énergie.