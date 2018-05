Le prix de l'essence au plus haut depuis 2014: quelles sont les raisons ?

Les cours du pétrole ont fini proches de l'équilibre jeudi soir après avoir atteint en séance des plus hauts en plus de trois ans. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour juin a terminé stable à 71,49 dollars. En séance, le cours du WTI a atteint 72,30 dollars et le Brent 80,50 dollars, au plus haut depuis la fin 2014, le Brent dépassant par la même occasion la barre symbolique des 80 dollars.

Pourquoi cette hausse importante ? "Il y a des paramètres géopolitiques, comme l'affaire du nucléaire iranien, c'est un élément. Il y aussi des soubresauts politiques au Venezuela qui engendrent une diminution de la production. Cette tension géopolitique se traduit dans les marchés boursiers, l'instabilité justifie cette hausse du prix du baril et donc des produits pétroliers finis", a expliqué Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants, dans le RTL info ce vendredi.

Est-ce que cela va durer ? "Si la tension géopolitique diminue, les prix vont revenir à la normale. Si elle persiste et signe, on peut avoir encore une augmentation du prix du diesel, par exemple. Il est à 1,534€, et il peut aller plus haut comme il peut aller plus bas"