Le prix des timbres augmentera le 1er janvier 2022

Le prix des timbres va augmenter le 1er janvier 2022. Le timbre-poste Non Prior, acheté à la pièce, passe de 1,10 euro à 1,19 euro. Le timbre-poste Prior voit son prix unitaire passer de 1,60 euro à 1,89 euro, indique jeudi bpost.



Cette révision des tarifs des timbres-poste compense partiellement l'augmentation des coûts par lettre distribuée causée par la forte diminution du courrier (- 31% au cours des 5 dernières années) en raison de l'augmentation de la communication digitale. Cette adaptation des prix, permet de continuer à garantir à chaque citoyen, un service postal universel de qualité sans subvention par l'État belge, explique bpost. Par ailleurs, le tarif d'affranchissement d'un envoi normalisé expédié en Europe passera à 2,09 euros à l'achat de minimum 5 timbres-poste et à 2,23 euros pour un achat à l'unité. Pour les envois expédiés hors Europe, le tarif international s'élèvera à 2,31 euros à partir de 5 timbres-poste et à 2,45 euros à l'unité.