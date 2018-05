Le prix du beurre a augmenté de 25% en 1 an: comment expliquer cette hausse?

Dans votre supermarché vous avez peut-être constaté que le prix du beurre avait augmenté. Le prix de la tonne de beurre a augmenté de 25% en 1 an (+/- 5.500€ la tonne en avril, contre +/- 4.500€ l'an dernier). Des prix constatés en France qui sont similaires en Belgique, selon la fédération des boulangers-pâtissiers francophones et germanophones de Belgique. Cette hausse, déjà vécue par le passé, impacte le produit final dans une certaine mesure. Les produits à base de beurre aussi, comme les croissants par exemple.

Comment expliquer cette hausse importante?

Nous recommençons à manger du beurre. Pendant 30 ans, nous avons entendu que le beurre était mauvais pour la santé et qu'il favorisait les maladies cardio-vasculaires et puis, il y a quelques années les chercheurs se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Depuis, les consommateurs rachètent du beurre. Gérard Rixhon, producteur laitier bio, président de la commission lait de la Fédération Wallonne de l'Agriculture: "Aujourd'hui le consommateur et pas mal de d'industriels se retournent vers les graisses d'origine animale. La margarine est mise de côté et avec le résultat, qu'il n'y a plus de stock de beurre."

"Cela fait augmenter les prix. Sauf que quand vous faites un kilo de beurre vous produisez aussi deux kilos de poudre de lait, et de la poudre de lait, on en a déjà trop", explique notre journaliste Julie Vuillequez sur Bel RTL.

"Il y a plus ou moins 380.000 tonnes de poudre de lait qui sont en stock", dévoile Gérard Rixhon. Ce stock date de la dernière crise du lait en 2016. L'Europe a décidé de faire de la poudre et de la stocker pour éviter que le prix du lait s'effondre. Aujourd'hui pour l'industrie cela n'a aucun intérêt économique de produire de la poudre de lait mais c'est inévitable quand on fait du beurre alors pour compenser le prix du beurre augmente.