Le prix du diesel au plus haut depuis septembre 2013

L'administration de l'Energie (SPF Economie) a annoncé vendredi une hausse, dès samedi, du prix maximum du diesel à la pompe, en raison d'une augmentation des cotations des produits pétroliers sur les marchés.

Le prix maximum du diesel 10S s'établit ainsi à 1,5020 euro le litre (+2,9 centimes d'euro), un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 10 septembre 2013. L'administration a également annoncé vendredi des augmentations de prix maxima pour le gasoil de chauffage extra et le LPG. Les prix du diesel ont été poussés par la hausse progressive depuis 2015 des accises afin de les aligner sur celles qui frappent l'essence. Plus récemment, le baril de pétrole a connu un accès de fièvre sur fond de craintes, entretemps avérées, d'une sortie des USA de l'accord international sur le nucléaire iranien. Les cours du pétrole ont atteint ces derniers jours leur plus haut niveau depuis novembre 2014.