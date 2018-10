Le prix du diesel bat des records à la pompe: "Pour tout le monde, ça devient de plus en plus compliqué"

Le prix du diesel n'a jamais été aussi élevé. Depuis ce mardi, le prix maximum de ce carburant s'élève à 1,609 euro le litre, en hausse de 4 centimes. Il faut remonter à octobre 2012 pour voir le diesel atteindre 1,6 euro le litre.

"Pour tout le monde c'est compliqué, la vie est de plus en plus chère, à tous les points de vue, que ce soit pour le carburant ou pour les achats. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué", a confié un automobiliste à notre journaliste Pauline Laurent.

Les maxima pour l'essence augmentent, eux, très légèrement d'un demi-centime environ, à 1,535 pour l'essence 95 et à 1,621 pour l'essence 98. Enfin, le prix du LPG grimpe de près de 3 centimes, à 0,658 le litre.

Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux.