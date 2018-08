Le prix du diesel va augmenter à partir de demain

Les prix maxima du diesel à la pompe seront en légère hausse mardi, en raison des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux, indique lundi la direction générale Energie du SPF Economie. Le diesel et le diesel B10 augmenteront respectivement de 0,7 centime, à 1,5500 euro le litre, et de 0,6 centime, à 1,5570 euros le litre. Le diesel XTL perdra quant à lui 3,3 centimes, à 1,8300 euro par litre. Les prix maxima du gasoil, du gasoil de chauffage 50S et du pétrole lampant type C sont aussi en hausse.