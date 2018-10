Le prix du pétrole entraîne une hausse importante de l'inflation en Belgique

L'inflation totale en Belgique a augmenté au troisième trimestre pour s'établir à 2,7% en moyenne, contre 2,2% au deuxième. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation de l'inflation des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés dans une moindre mesure, analyse mardi le rapport trimestriel de l'Observatoire des prix. L'inflation des produits énergétiques a enregistré une forte augmentation au troisième trimestre, passant de 7,6% à 13,3% en moyenne. Les carburants et le mazout de chauffage sont particulièrement concernés par cette hausse (respectivement 16,8% et 31,1% en moyenne) en raison d'une forte progression du cours moyen du pétrole sur un an. Les prix à la consommation de l'électricité ont par ailleurs progressé sur une base annuelle de 2,9%, contre une diminution de 1,1% au trimestre précédent. Le prix à la consommation du gaz naturel a augmenté de 12,8% sur un an. L'inflation des produits alimentaires non transformés s'établit elle à 2,1%, contre 1,7% au second trimestre 2018. Cette hausse s'explique par l'augmentation de l'inflation des légumes, notamment en raison d'une récolte de pommes de terre médiocre, précise l'Observatoire des prix.