Le quartier Léopold à Namur devrait être réaménagé d'ici fin 2023

Le réaménagament complet du quartier Léopold à Namur devrait être terminé d'ici fin 2023, a indiqué lundi Frédéric van Marcke de Lummen, directeur de BesixRed, propriétaire du terrain et promoteur du projet.

"Les premières esquisses seront présentées rapidement et la demande de permis devrait être introduite d'ici la fin de l'année ", a déclaré M. van Marcke de Lummen à Namur. "En comptant trois ans de travaux, on peut donc estimer que le chantier devrait arriver à son terme d'ici fin 2023". "Ce projet a végété et a connu des difficultés pendant plus de dix ans, mais on sent aujourd'hui qu'il y a une réelle volonté d'avancer de part et d'autre", a-t-il ajouté. Le réaménagement du quartier Léopold s'inscrit dans un programme global de requalification du nord de la "corbeille" de la Ville de Namur. Celui-ci comprend la construction d'une nouvelle gare de bus, la réouverture du cinéma "Le Caméo", la rénovation du passage de la gare, ou encore la reconfiguration des espaces publics. Un collectif de citoyens réuni par un organisme indépendant, à l'initiative des autorités communales, a livré lundi sa vision du site en émettant plusieurs recommandations, qui devraient servir de ligne conductrice à Besix. Le quartier devrait notamment faire la part belle à la mixité fonctionnelle (commerces, horeca, bureaux, logements, etc.), l'espace public et la mobilité douce.