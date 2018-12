Le salaire de certains employés sera indexé le 1er janvier: aurez-vous cette chance?

Les plus de 450.000 employés assujettis à la commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) bénéficieront d'une augmentation de salaire de 2,16% ce 1er janvier 2019. L'indexation salariale avait atteint 1,83% en janvier 2018, la plus élevée depuis 2013. Mais d'autres commissions paritaires sont également concernées par des augmentations.

En 2017, l'indexation annuelle pour la CP 200 s'était élevée à 1,13%, contre 0,43% en 2016, 0,03% en 2015 et 1,02% en 2014. Elle avait par contre affiché 2,35% en 2013. En 2009, l'indexation des salaires dans la commission paritaire auxiliaire pour employés avait même culminé à 4,51% avant de devenir négative l'année suivante (-0,43%). Toutes les entreprises ne l'avaient toutefois pas répercuté sur les salaires de leur personnel.



Selon la liste publiée par nos confrères de l'Echo, voici les autres commissions paritaires qui bénéficieront d'une indexation. Pour rappel, votre commission paritaire est obligatoirement mentionnée sur votre feuille de paie.



CP 202 (employés du commerce de détail alimentaire): +1%

CP 216 (employés occupés chez les notaires): +0,74%

CP 217 (employés de casino): +2,104%

CP 220 (employés de l'industrie alimentaire): +2,10%

CP 221 et CP 222 (employés de l'industrie papetière et de la transformation du papier et du carton): +1,19%

CP 226 (employés du commerce international, du transport et de la logistique): +1,26%

CP 302 (industrie hôtelière): +2,104%

CP 306 (entreprises d'assurances): +2,20787%

CP 309 (sociétés de bourse): +0,4453%

CP 310 (banques): +0,45%

CP 313 (pharmacies et offices de tarification): +2%

CP 323, CP 333, CP 340 et CP 341 (gestion d'immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques, attractions touristiques, technologies orthopédiques et intermédiation en services bancaires et d'investissement): +2,16%