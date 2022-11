Le salaire des Belges est-il moins bon que celui de ses voisins?

Au cœur des revendications des grévistes, il y a le pouvoir d'achat. Beaucoup de Belges pensent que leurs salaires ne sont pas assez élevés. Est-ce vrai comment le cas ? Quand on le compare, notamment à d'autres pays européens, notre pouvoir d'achat n'est pas si mal protégé en Belgique.

Le Conseil central de l'économie a analysé l'évolution des coûts salariaux, soit ce que dépense l'employeur pour le salaire. Voici ses prévisions entre 2020 et 2024:

Une hausse plus importante en Belgique: 5,7% de plus que la moyenne de plusieurs de nos voisins. Philippe Defeyt est économiste. Il développe : "C'est le mécanisme d'indexation automatique des salaires en Belgique qui joue de manière positive. Les autres pays vont voir leur salaire augmenter aussi, mais plus tard parce que dans les autres pays, ils doivent négocier."

Les ménages précaires sont relativement bien protégés par le tarif social

Le salaire net n'évolue pas à la même vitesse que le salaire brut mais il augmente lui aussi. Avec pour résultat face à l'inflation, un pouvoir d'achat plus vite protégé que dans d'autres pays. Thierry Bodson, président du syndicat FGTB, expliquait ce matin sur Bel RTL: "On ne doit pas se contenter de cela parce que vous devez savoir que par exemple au cours des 15 dernières années les salaires ont augmenté d'à peine 3% au-delà de l'indexation alors que les dividendes ont explosé au-delà de 50%."

Philippe Defeyt a sa propre analyse: "C'est peut-être dans d'autres pays qu'on devrait se plaindre un peu plus, mais je pense que chez nous tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les ménages précaires sont relativement bien protégés par le tarif social. Les ménages, en particulier de la classe moyenne inférieure, eux trinquent vraiment malgré l'augmentation des salaires nets."

A côté de l'évolution des salaires, voici désormais un aperçu des rentrées d'argent en 2021:

Un couple avec deux salaires à temps plein et deux enfants, allocations familiales comprises, a perçu en moyenne 5.700 euros net par mois en Belgique, 5.070 en France, 5.940 euros en Allemagne et 7.104 euros aux Pays-Bas.